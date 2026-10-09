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Регионы России

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ЕС ужесточает регулирование IT-гигантов в туризме для защиты отелей и потребителей

ЕС ужесточает регулирование IT-гигантов в туризме для защиты отелей и потребителей

Европейский союз ввёл жёсткие санкции и дракономические штрафы против транснациональных IT-корпораций в сфере туризма, таких как Booking.

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