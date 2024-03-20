Диетолог назвала замедляющие старение продукты

Некоторые продукты в рационе помогут замедлить старение, рассказала диетолог Ольга Редина. Для этого, говорит врач, нужны антиоксиданты — элементы, позволяющие бороться со свободными радикалами, разрушающими клетки организма.
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