Дно демократии: в США начали официально готовиться к убийству Дональда Трампа по приказу Байдена

«Глубинное государство» поставило на кон все – от десятков миллиардов долларов до рычагов управления коалицией союзников, поэтому рисковать поражением на выборах никто из демократов и их хозяев не желает.
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