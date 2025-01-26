Разнесли аэродромы и склады с БПЛА врага: последние новости СВО

Ракетный пуск из ОТРК «Искандер-М», архивный кадр РИА Новости Пресс-служба Минобороны РФ 1702 прочтения Вчера Российские войска нанесли удары по инфраструктуре военных аэродромов ВСУ, складам хранения беспилотников и местам их подготовки к боевому применению, сообщили в Минобороны РФ.