МОЯ СТРАНА
ТрибуналБлогДобрый мирКрым домаДержаваСССР-Империя добраПресс ЦентрПолитмиксер
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

МОЯ СТРАНА

7 492 подписчика

Разнесли аэродромы и склады с БПЛА врага: последние новости СВО

Разнесли аэродромы и склады с БПЛА врага: последние новости СВО

Ракетный пуск из ОТРК «Искандер-М», архивный кадр РИА Новости Пресс-служба Минобороны РФ 1702 прочтения Вчера Российские войска нанесли удары по инфраструктуре военных аэродромов ВСУ, складам хранения беспилотников и местам их подготовки к боевому применению, сообщили в Минобороны РФ.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх