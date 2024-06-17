Немцы отказали, россияне согласились: армянским швейным фабрикам заплатят в драмах

Часть российских покупателей согласились платить армянским швейным фабрикам за работу в драмах. Как рассказал в опубликованой сегодня, 17 июня, беседе со «Sputnik Армения» коммерческий директор компании Tosp Грант Мирзоян, это помогло компании укрепить позиции на российском рынке, на который в настоящее время приходится 70% её экспорта.