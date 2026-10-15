Эксперт Минпросвещения России, ведущий научный сотрудник Института изучения детства, семьи и воспитания Александр Буянов рассказал РИА Новости, что школьники чаще всего обращаются к психологам из-за межличностных конфликтов.
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