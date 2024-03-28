В Крыму не комментируют идею патриарха Кирилла о приросте населения РФ

В доктрине говорится об увеличении численности россиян до 600 млн человек за ближайшие 100 лет. В итоговом документе съезда Всемирного русского народного собора под председательством патриарха Кирилла говорится о намерении: «За сто лет устойчивого демографического роста довести численность населения России до «менделеевских» 600 миллионов человек».