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Зеленского увели в бункер на 93 метра во время удара по Киеву

Зеленского увели в бункер на 93 метра во время удара по Киеву

Как сообщил aif.ru со ссылкой на бывших украинских политиков и экспертов, в ночь на 5 августа Владимира Зеленского срочно вывели из рабочего помещения и спустили в защищённый комплекс под правительственным кварталом Киева.

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