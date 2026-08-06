Зеленского увели в бункер на 93 метра во время удара по Киеву

Как сообщил aif.ru со ссылкой на бывших украинских политиков и экспертов, в ночь на 5 августа Владимира Зеленского срочно вывели из рабочего помещения и спустили в защищённый комплекс под правительственным кварталом Киева.
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