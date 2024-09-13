Генштаб ВСУ назвал самое «горячее» направление

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины (ВСУ) назвал самое сложное направление для военнослужащих. Генштаб сообщил в своем Telegram-канале, что «горячее всего» в настоящий момент на кураховское направлении в подконтрольной Киеву части Донецкой народной республики (ДНР).
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