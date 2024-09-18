А Абхазия станет Грузией. После извинений от Иванишвили всё перевернулось

Произошло, конечно, невероятное, лидер праящей партии "Грузинская мечта" миллиардер Бидзина Иванишвили сказал, что после выборов в Грузии, которые намечены на 26 октября, в стране будет проведен свой "нюрнбергский процесс".
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