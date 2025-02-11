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В сети появилось видео мощного взрыва в Энгельсе, который атаковали дроны ВСУ

В сети появилось видео мощного взрыва в Энгельсе, который атаковали дроны ВСУ

Момент мощного взрыва в Энгельсе Саратовской области попал на видео.Кадры опубликовал Telegram-канал SHOT.

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