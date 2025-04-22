Военнослужащие 90-й гвардейской танковой дивизии группировки войск «Центр» в ходе ожесточенных боев освободили населённый пункт Преображенка в ДНР

В настоящий момент военнослужащие группировки войск «Центр» продолжают активное продвижение к населенному пункту Красноармейск (ДНР), который является одним из ключевых транспортных узлов ВСУ на данном участке фронта.
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