США включили Росію до списку країн, які торгують людьми Держдепартамент побоюється, що внаслідок російського вторгнення в Україну ця доля може спіткати і українських біженців У вівторок США включили Росію до списку країн, які проводять «політику чи практику » торгівлі людьми, примусової праці або тих, чиї сили безпеки або підтримувані урядом збройні групи вербують або […] Сообщение США включили Росію до списку країн, які торгують людьми появились сначала на Останні Новини України на сьогодні зараз 2022 - що відбувається.