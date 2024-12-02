МОСКВА, 2 декабря, ФедералПресс. Спикер Кремля Дмитрий Песков ответил на хамское высказывание Владимира Зеленского, подчеркнув, что Россия придерживается конструктивного подхода к конфликту на Украине, несмотря на оскорбления со стороны главаря киевского режима.
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