МОСКВА, 2 декабря, ФедералПресс. Спикер Кремля Дмитрий Песков ответил на хамское высказывание Владимира Зеленского, подчеркнув, что Россия придерживается конструктивного подхода к конфликту на Украине, несмотря на оскорбления со стороны главаря киевского режима.