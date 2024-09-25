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Попавший в плен украинский военком встретил там мобилизованного им военнослужащего ВСУ

Попавший в плен украинский военком встретил там мобилизованного им военнослужащего ВСУ

Один из попавших в плен ВС РФ сотрудников украинского ТЦК (военкомата) Николай Юрченко встретил там военнослужащего ВСУ Юрия Радушинского, которого он сам принудительно мобилизовал за несколько месяцев до этого.

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