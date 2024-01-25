Семейная пара сгорела в доме под Иркутском

Следователи проводят доследственную проверку по стате «причинение смерти по неосторожности» после пожара в частном доме в СНТ «Зеленое», где погибли 68-летние муж с женой, сообщает СУ СК по Иркутской области.
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