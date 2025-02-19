Минстрой планирует эксперимент по онлайн-взысканию долгов за ЖКУ

Минстрой России планирует провести эксперимент по дистанционному взысканию долгов за ЖКУ с использованием ГИС ЖКХ, системы «Правосудие» и портала «Госуслуги», с последующим распространением на всю страну.
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