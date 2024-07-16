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Царьград

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Hraparak: Пашинян согласился на условие Алиева, но попросил отсрочки

Hraparak: Пашинян согласился на условие Алиева, но попросил отсрочки

Власти Армении согласились на изменения в КонституцииАзербайджанская сторона неоднократно утверждала, что заключению мира с Ереваном мешает армянская Конституция, поскольку в ней содержатся территориальные притязания.

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