«Это случилось!» Панайотов поделился эмоциями после триумфа в шоу «Маска»

Певец много лет шел к этому событию. Александр Панайотов Социальные сетиНакануне шестой сезон шоу «Маска» завершился грандиозным финалом в Государственном Кремлевском дворце, трансляция которого шла в эфире НТВ.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии