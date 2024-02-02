Залужный говорил Зеленскому о малой вероятности улучшений на фронте

Global Look Press/Keystone Press Agency Главком ВСУ Валерий Залужный во время разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским, который заявил о намерении уволить генерала, рассказал, что быстрое улучшение положения армии страны на поле боя маловероятно.
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