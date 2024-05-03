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Чемпионат Англии. «Лутон» примет «Эвертон», «Арсенал» сыграет с «Борнмутом» в субботу, «Ливерпуль» против «Тоттенхэма» в воскресенье

Чемпионат Англии. «Лутон» примет «Эвертон», «Арсенал» сыграет с «Борнмутом» в субботу, «Ливерпуль» против «Тоттенхэма» в воскресенье

В субботу «Арсенал» сыграет против «Борнмута», «Манчестер Сити» встретится с «Вулверхэмптоном». В воскресенье «Челси» примет «Вест Хэм», «Ливерпуль» – «Тоттенхэм».

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