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В Пермском крае уроженец Египта получил российский паспорт

В Чусовом сотрудники полиции провели церемонию вручения паспорта Российской Федерации уроженцу Египта.

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