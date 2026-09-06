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Мозякин покинул пост директора по развитию магнитогорского «Металлурга»

Мозякин покинул пост директора по развитию магнитогорского «Металлурга»

«Металлург» объявил об уходе Сергея Мозякина с поста директора по развитию.«Металлург» объявил об уходе Сергея Мозякина с поста директора по развитию.

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