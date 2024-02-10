В США раскрыли, что на самом деле совершил Карлсон

Американский журналист Такер Карлсон в Москве© РИА Новости / Максим Блинов 2 дня назад 13K прочитали Интервью президента России Владимира Путина журналисту Такеру Карлсону станет "величайшим ударом" по русофобии, которым пропитано американское общество, такое мнение выразил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в статье на сайте Scott Ritter Extra.