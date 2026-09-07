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ФедералПресс

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Россияне массово берут ипотеку, не дожидаясь «идеальных» условий

Россияне массово берут ипотеку, не дожидаясь «идеальных» условий

МОСКВА, 7 сентября, ФедералПресс. Рынок ипотеки достиг переломного момента: за восемь месяцев объем жилищных кредитов в России достиг 2,9 трлн рублей, что на 30 % больше, чем за тот же период прошлого года.

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