Россияне массово берут ипотеку, не дожидаясь «идеальных» условий

МОСКВА, 7 сентября, ФедералПресс. Рынок ипотеки достиг переломного момента: за восемь месяцев объем жилищных кредитов в России достиг 2,9 трлн рублей, что на 30 % больше, чем за тот же период прошлого года.
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