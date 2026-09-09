Задержанные в Крыму россияне признались в передаче данных о системах ПВО

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. ФСБ показала видео задержания троих россиян, завербованных военной разведкой Украины через сайт знакомств, а также их признательных показаний.
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