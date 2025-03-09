Временные ограничения ввели в пяти российских аэропортах

Принимаются необходимые меры для обеспечения безопасности полетов Аэропорты Астрахани, Казани и Нижнего Новгорода временно приостановили прием и отправку авиарейсов, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.
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