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Драка, тарелка супа и вмешательство «Госкино»: за что советских актеров увольняли прямо со съемок

Драка, тарелка супа и вмешательство «Госкино»: за что советских актеров увольняли прямо со съемок

Когда пересматриваешь любимую советскую классику, кажется, что роли изначально создавались именно под тех актеров, которых мы привыкли видеть на экране.

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