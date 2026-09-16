Драка, тарелка супа и вмешательство «Госкино»: за что советских актеров увольняли прямо со съемок

Когда пересматриваешь любимую советскую классику, кажется, что роли изначально создавались именно под тех актеров, которых мы привыкли видеть на экране.
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