Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
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Любопытно, однако

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Как бы кого не обидеть…

Как бы кого не обидеть…

Знаете, дорогие друзья, я очень не люблю комментировать деятельность депутатов Госдумы. Иногда, конечно, приходится в каких-то резонансных случаях.

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Комментарии
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Игорь Кузнецов
Очень правильно - &quot;иметь взвешенную плановую, а значить и учетную, и контролируемую, миграционную политику и не опускаться до тупого шовинизма&quot;. И ещё, следует различать &quot;трудовых мигрантов&quot; и тех, кто собирается &quot;каким-то образом&quot; получить гражданство РФ для себя, жены и своих детей.
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5 час.
ВераВерная
Константин Затулин - Директор Института диаспоры и интеграции. Т.е. в стране есть государственное учреждение, изучающее диаспоры. Получается, эти ОПГ уже признаны в стране. Ну и о чём мы после этого говорим? Где, в каком государстве есть узаконенные русские диаспоры, а члены правительства тех стран их изучают со всех сторон? Ну и как г-н Затулин должен свою деятельность оправдывать? Занимая такой пост, он и содействует всячески этим диаспорам, помогая им интегрироваться в наше общество. А иначе отправят его в отставку за ненадобностью, и Институт его прикроют. Наше государство иногда похоже на Театр Абсурда какой-то, и что в нём происходит - понять вообще невозможно(((
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4 час.
Поля Русс
Здесь НЕ ВОЗМОЖНА продуманная, сдержанная, внутренняя и внешняя миграционная трудовая политика....ПОТОМУ ЧТО ТОЛЬКО СТРАХОМ И БОЛЬЮ ЭТИХ УПЫРЕЙ МОЖНО СКЛОНИТЬ К ПОСЛУШАНИЮ...Т.К. ОНИ-НЕАССИМИЛИРУЕМЫЕ...ТОЛЬКО СТРАХ И БОЛЬ...
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1 час.

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