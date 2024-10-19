Как бы кого не обидеть…

Очень правильно - "иметь взвешенную плановую, а значить и учетную, и контролируемую, миграционную политику и не опускаться до тупого шовинизма". И ещё, следует различать "трудовых мигрантов" и тех, кто собирается "каким-то образом" получить гражданство РФ для себя, жены и своих детей.

ВераВерная

Константин Затулин - Директор Института диаспоры и интеграции. Т.е. в стране есть государственное учреждение, изучающее диаспоры. Получается, эти ОПГ уже признаны в стране. Ну и о чём мы после этого говорим? Где, в каком государстве есть узаконенные русские диаспоры, а члены правительства тех стран их изучают со всех сторон? Ну и как г-н Затулин должен свою деятельность оправдывать? Занимая такой пост, он и содействует всячески этим диаспорам, помогая им интегрироваться в наше общество. А иначе отправят его в отставку за ненадобностью, и Институт его прикроют. Наше государство иногда похоже на Театр Абсурда какой-то, и что в нём происходит - понять вообще невозможно(((