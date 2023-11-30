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Количество жителей Симферопольского района, оставшихся без света, снизилось до 8 тыс. человек

Количество жителей Симферопольского района, оставшихся без света, снизилось до 8 тыс. человек

В Симферопольском районе продолжается ликвидация последствий непогоды, которая повредила энергосети и оставила без света тысячи жителей, сообщает в своем официальном telegram-канале глава администрации района Денис Кратюк.

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