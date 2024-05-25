Котопёс недели: стаффордширский терьер Луна и царственный кот Вольдемар ждут встречи со своими хозяевами

Два мега-питомца временно проживают в московских приютах. фото: приют Щербинка; приют БирюлевоМир может меняться до неузнаваемости, возлюбленные уходить к другим, пришельцы улетать и прилетать, но одно для нас останется неизменным — мы уверены, что из приютских животных получаются самые лучшие домашние питомцы.