Андрей Орловский 30 апреля проведет бой с Джейком Коллье на UFC on ESPN 35

Стал известен следующий соперник белорусского ветерана ММА Андрея Орловского. 43-летний боец 30 апреля подерется с американцем Джейком Коллье на турнире UFC on ESPN 35.
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