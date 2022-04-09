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Андрей Орловский 30 апреля проведет бой с Джейком Коллье на UFC on ESPN 35

Стал известен следующий соперник белорусского ветерана ММА Андрея Орловского. 43-летний боец 30 апреля подерется с американцем Джейком Коллье на турнире UFC on ESPN 35.

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