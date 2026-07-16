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Полковник Матвийчук: удары по Киеву уничтожили последние сборочные мощности ВПК Украины

Полковник Матвийчук: удары по Киеву уничтожили последние сборочные мощности ВПК Украины

Украинские дроны больше негде производить, уверен Матвийчук МОСКВА, 16 июля, ФедералПресс. Массированный ракетный удар по Киеву привел к ликвидации машинокомплектов, поставленных с Запада, и фактическому уничтожению способности украинской столицы к самостоятельному производству вооружений.

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