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Трампа признали виновным, и за что???

Трампа признали виновным, и за что???

Мужики! Не подкупайте актрис, иначе с вами будет то же самое, что с Дональдом Трампом! Бедного дяденьку совсем затюкали - его признали виновным на 34 пунктам обвинения и он злой, как представитель семейства псовых, ушел из зала судебного заседания, пообещав, что он им всем покажет.

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Комментарии
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Михаил Сартин
Какая страна - такие нравы. Дурдом.
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7 час.
Николай Николаевич
Это шутка?
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5 час.
Владимир Крепкий
Нельзя ли по подробней за что могут привлечь по 34 пунктам за связь с женщиной сомнительного поведения(если можно укажите пункты из Камасутры)
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8 мин.

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