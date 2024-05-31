Мужики! Не подкупайте актрис, иначе с вами будет то же самое, что с Дональдом Трампом! Бедного дяденьку совсем затюкали - его признали виновным на 34 пунктам обвинения и он злой, как представитель семейства псовых, ушел из зала судебного заседания, пообещав, что он им всем покажет.
Трампа признали виновным, и за что???
Комментарии
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Михаил Сартин
Какая страна - такие нравы. Дурдом.
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7 час.
Николай Николаевич
Это шутка?
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5 час.
Владимир Крепкий
Нельзя ли по подробней за что могут привлечь по 34 пунктам за связь с женщиной сомнительного поведения(если можно укажите пункты из Камасутры)
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8 мин.
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