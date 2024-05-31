Трампа признали виновным, и за что???

Мужики! Не подкупайте актрис, иначе с вами будет то же самое, что с Дональдом Трампом! Бедного дяденьку совсем затюкали - его признали виновным на 34 пунктам обвинения и он злой, как представитель семейства псовых, ушел из зала судебного заседания, пообещав, что он им всем покажет.