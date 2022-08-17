Кемеровчанка осуждена к реальному лишению свободы за покушение на сбыт партии мефедрона

Центральный районный суд г. Кемерово вынес приговор по уголовному делу, возбужденному в отношении ранее неоднократно судимой 38-летней местной жительницы.
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