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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Кевин Нолан: «Кейн может оказаться в «МЮ». Представляю Харри снова в АПЛ, из Германии вернуться легче. Думаю, «Бавария» захочет вернуть свои деньги»

Нападающий перешел в «Баварию» из «Тоттенхэма» в 2023 году. «Я представляю Харри снова в АПЛ. Не думаю, что «Тоттенхэм» когда-либо продал бы его в «Манчестер Юнайтед», если бы не вариант с «Баварией».

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