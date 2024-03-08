Кевин Нолан: «Кейн может оказаться в «МЮ». Представляю Харри снова в АПЛ, из Германии вернуться легче. Думаю, «Бавария» захочет вернуть свои деньги»

Нападающий перешел в «Баварию» из «Тоттенхэма» в 2023 году. «Я представляю Харри снова в АПЛ. Не думаю, что «Тоттенхэм» когда-либо продал бы его в «Манчестер Юнайтед», если бы не вариант с «Баварией».