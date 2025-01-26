OSW: Это конец — бездарных генералов ВСУ сажают пачками, а других нет

Скандал с «дезертирской» 155-й бригадой — лишь малая часть безобразий в армии пана Сырского Константин Ольшанский Фото: ТАСС ВСУ деградируют — в высшем командовании и даже в передовых подразделениях огромное количество скандалов.
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