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ФедералПресс

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Что происходит в окружении Зеленского после слов Трампа о необходимости сменить власть на Украине

Что происходит в окружении Зеленского после слов Трампа о необходимости сменить власть на Украине

БЕРЛИН, 11 октября, ФедералПресс. После призыва хозяина Белого дома Дональда Трампа сменить президента Украины в окружении бывшего комика царят хаос и паника.

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