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Царьград

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Внуково закрыли: 14 рейсов ушли на запасные аэродромы

Внуково закрыли: 14 рейсов ушли на запасные аэродромы

Ограничения на прием и выпуск самолетов во Внуково затронули 14 рейсов из девяти городов, включая Минск, Стамбул и Санкт-Петербург; их перенаправили в Шереметьево, Домодедово, Нижний Новгород и обратно в Минск, а три турецких борта развернулись в воздухе на Стамбул.

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