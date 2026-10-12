Внуково закрыли: 14 рейсов ушли на запасные аэродромы

Ограничения на прием и выпуск самолетов во Внуково затронули 14 рейсов из девяти городов, включая Минск, Стамбул и Санкт-Петербург; их перенаправили в Шереметьево, Домодедово, Нижний Новгород и обратно в Минск, а три турецких борта развернулись в воздухе на Стамбул.
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