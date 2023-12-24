Командующий ВДВ Михаил Теплинский поздравил выпускников РВВДКУ

«Впереди — испытание войной, на которой состоится ваше профессиональное становление С первых дней специальной военной операции ВДВ практически в полном составе выполняют боевые действия», — сказал в своём поздравлении Теплинский.
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