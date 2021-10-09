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Давно ничего подобного не готовила. Влажный, тающий во рту пирог, который незаметно исчезает за столом

Давно ничего подобного не готовила. Влажный, тающий во рту пирог, который незаметно исчезает за столом

Всем большой привет! Делюсь с вами влажным, очень вкусным, шоколадным пирогом, давно ничего подобного не пробовала, а здесь такое чудо, нежный, тающий во рту, который незаметно исчезает со стола, вроде бы и порция большая, но его всегда не хватает.

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