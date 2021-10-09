Давно ничего подобного не готовила. Влажный, тающий во рту пирог, который незаметно исчезает за столом

Всем большой привет! Делюсь с вами влажным, очень вкусным, шоколадным пирогом, давно ничего подобного не пробовала, а здесь такое чудо, нежный, тающий во рту, который незаметно исчезает со стола, вроде бы и порция большая, но его всегда не хватает.