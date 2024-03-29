В России запустили масштабный туристический проект «Пять морей и озеро Байкал»

Его будут реализовывать в девяти регионах страны, в том числе в Петербурге Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко предложил создать федеральный проект в рамках нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства».
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