Путин подписал закон о запрете на проживание в РФ мигрантам с судимостью

Аркадий Шацкий

И раньше не пускали, самая проблемная справка для переезжающих из Казахстана до цифровизации была, надо ехать в областной центр, заказывать справку, ждать месяц. А сейчас так и просто при въезде её требуют, благо есть всегда электронная. Путин просто подписал внесение изменений, изменения были, но не в том что в заголовке.