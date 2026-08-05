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Наш потерянный мир

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Путин подписал закон о запрете на проживание в РФ мигрантам с судимостью

Путин подписал закон о запрете на проживание в РФ мигрантам с судимостью

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, согласно которому иностранцам откажут в приеме в гражданство, а также в выдаче разрешения на временное проживание (РВП) или вида на жительство (ВНЖ), если у них есть неснятая или непогашенная судимость за любое преступление.

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Комментарии
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Аркадий Шацкий
И раньше не пускали, самая проблемная справка для переезжающих из Казахстана до цифровизации была, надо ехать в областной центр, заказывать справку, ждать месяц. А сейчас так и просто при въезде её требуют, благо есть всегда электронная. Путин просто подписал внесение изменений, изменения были, но не в том что в заголовке.
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1 м.
Alex Nемо
Строгость и жесткость законов РФ нивелируется не обязательностью их исполнения на местах... Чиновникам не впервой игнорировать указы Президента там где их личные интересы (карманы) могут пострадать.
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1 м.
Misha Glusch
запретитеихвообщенахуй...
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1 м.