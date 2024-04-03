Politico анонсировало прорыв фронта российскими войсками

Издание Politico со ссылкой на неназванных высокопоставленных украинских офицеров, служивших под началом бывшего главкома ВСУ Валерия Залужного, сообщило, что Вооруженные силы Украины не смогут сдерживать наступление в зоне СВО, если российская армия сконцентрирует все силы для удара на одном участке фронта.