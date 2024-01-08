Панков подарил коньки девочке из Санкт-Петербурга в рамках акции «Елка желаний»

Статс-секретарь - замминистра обороны России Николай Панков в рамках благотворительной акции «Елка желаний» исполнил новогоднюю мечту двенадцатилетней девочки Алисы из Санкт-Петербурга и подарил ей коньки.
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