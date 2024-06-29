На телеканале «Регион 29» вышел очередной выпуск проекта «Экологично»

Великолепие нашей природы восхищает своим многообразием. И назревает понятный вопрос, как жить с тем, что нас окружает? Вместе с автором проекта «Экологично», Александром Богдановичем, будем учиться бережному отношению к природе.
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