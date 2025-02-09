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Магнитные бури накроют Землю

Магнитные бури накроют Землю

Ученые назвали причину этого явления.На поверхности Солнца была обнаружена большая корональная дыра. Это может привести к возникновению сильного солнечного ветра и магнитным бурям на нашей планете, сообщили специалисты Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСФЗ РАН.

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