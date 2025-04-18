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Татар-информ

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Риск вредных частиц: дачникам напомнили, какие предметы нельзя сжигать на участках

Риск вредных частиц: дачникам напомнили, какие предметы нельзя сжигать на участках

На дачах нельзя жечь шины и все виды пластика, потому что в атмосферу выделяются диоксины и фураны. Об этом рассказала председатель Ассоциации общественного контроля в сфере обращения с отходами по Московской области, эксперт в сфере экологии Лилия Белова в беседе с «Радио 1».

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