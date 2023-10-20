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Власти Грузии заявили о подготовке к возможной ядерной войне

Власти Грузии заявили о подготовке к возможной ядерной войне

Как сообщил по итогам закрытых слушаний в парламенте глава Службы госбезопасности Грузии Григол Лилуашвили, на фоне текущих вызовов власти страны принимают меры для подготовки к вероятному применению ядерного оружия в регионе.

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