Власти Грузии заявили о подготовке к возможной ядерной войне

Как сообщил по итогам закрытых слушаний в парламенте глава Службы госбезопасности Грузии Григол Лилуашвили, на фоне текущих вызовов власти страны принимают меры для подготовки к вероятному применению ядерного оружия в регионе.
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