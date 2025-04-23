В Москве прошёл стихийный митинг родителей учеников школы №2120, где подростки-"кавказцы" избили до конвульсий парня в школьном коридоре.
Народный сход у школы после выходки кавказцев принес плоды. Директора выгнали
Комментарии
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Катерина
Я не могу знать о событиях в "Сумгаите" в ТЕ годы... Но я, точно, знаю, МЫ - СОВЕТСКИЕ УЧИТЕЛЯ, НЕ ДЕЛИЛИ ДЕТЕЙ НА СВОИХ И ЧУЖИХ.
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12 мин.
Karmadon
Не было. Мне пришлось жить в Казахстане, в Чечне, на Украине... и знаю, о чем говорю. А вот где жил ты, если у вас такое "было" - вопрос.
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9 мин.
Karmadon
Вот именно, на национальной почве - не было.
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5 мин.
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