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Народный сход у школы после выходки кавказцев принес плоды. Директора выгнали

Народный сход у школы после выходки кавказцев принес плоды. Директора выгнали

В Москве прошёл стихийный митинг родителей учеников школы №2120, где подростки-"кавказцы" избили до конвульсий парня в школьном коридоре.

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Комментарии
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Катерина
Я  не   могу  знать о событиях в &quot;Сумгаите&quot; в  ТЕ годы... Но  я, точно,  знаю,   МЫ -  СОВЕТСКИЕ  УЧИТЕЛЯ, НЕ   ДЕЛИЛИ  ДЕТЕЙ   НА  СВОИХ  И  ЧУЖИХ.
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12 мин.
Karmadon
Не было. Мне пришлось жить в Казахстане, в Чечне, на Украине... и знаю, о чем говорю. А вот где жил ты, если у вас такое &quot;было&quot; - вопрос.
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9 мин.
Karmadon
Вот именно, на  национальной  почве - не было.
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5 мин.
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