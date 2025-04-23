Народный сход у школы после выходки кавказцев принес плоды. Директора выгнали

Катерина Я не могу знать о событиях в "Сумгаите" в ТЕ годы... Но я, точно, знаю, МЫ - СОВЕТСКИЕ УЧИТЕЛЯ, НЕ ДЕЛИЛИ ДЕТЕЙ НА СВОИХ И ЧУЖИХ.

Karmadon Не было. Мне пришлось жить в Казахстане, в Чечне, на Украине... и знаю, о чем говорю. А вот где жил ты, если у вас такое "было" - вопрос.